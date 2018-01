Akcja polskich katolików. Wierni stają w obronie nierozerwalności małżeństwa

Już ponad 62 tysiące wiernych złożyło podpis pod petycją do abp. Stanisława Gądeckiego, by polscy biskupi potwierdzili tradycyjną naukę Kościoła w sprawie nierozerwalności małżeństwa. –To ważny apel, przypominający o tym, że dzisiaj Kościół jest atakowany, a my musimy dawać świadectwo naszej wiary – komentuje dziennikarz Antoni Trzmiel, który podpisał się pod apelem.

Kampania Polonia Semper Fidelis to odpowiedź na liberalne interpretacje adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. Ogłoszenie przez papieża Franciszka adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia zapoczątkowało bowiem niepokojące dyskusje na temat nierozerwalności małżeństwa. Pojawiły się interpretacje, że Kościół ma dopuszczać do Komunii Świętej rozwodników, żyjących w ponownych związkach niesakramentalnych. Niektóre środowiska uznały nawet, że jest to wyraz rozwoju Kościoła. Katolicy nie będą milczeć W obronie tradycyjnego nauczania Kościoła postanowił stanąć Instytut Ks. Piotra Skargi, który zorganizował kampanię Polonia Semper Fidelis. Akcja polega na zbiórce podpisów pod petycją do biskupów z prośbą o potwierdzenie nauczania Jezusa Chrystusa. Jej treść znajduje się na stronie PoloniaSemperFidelis.pl. Inicjatywa ma na celu zatrzymanie spirali niedomówień, błędów i nieporozumień w praktyce duszpasterskiej. Podpisanie petycji może być dla świeckich wiernych nie tylko potwierdzeniem ich oddania nauczaniu papieża z Polski, ale także moralnym drogowskazem dla ich otoczenia. Kościół potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do Komunii Eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński – pisał św. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio. Te słowa wyraźnie wskazują, że nauczanie Kościoła o małżeństwie nigdy nie uległo żadnej zmianie. Potwierdzają to również podpisy ponad 62 tysięcy Polaków. Wśród nich nie zabrakło wielu cenionych świeckich. Petycję podpisali między innymi Antoni Trzmiel, szef redakcji portalu DoRzeczy.pl, dr Tomasz Terlikowski, publicysta Telewizji Republika czy Jan Pospieszalski, dziennikarz i publicysta.