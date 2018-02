Kornel Morawiecki: Jesteśmy osamotnieni, ale nie możemy się tej samotności obawiać. Walczymy o tożsamość Europy

Marszałek senior zaprotestował przeciwko używaniu terminu „nazistowskie” obozy.

– To nie chodzi nawet o to, że to były nazistowskie Niemcy, jak to czasem mówi mój syn, to były po prostu Niemcy. Zbiorowy obłęd. Potężny, mądry, wspaniały naród pomyślał, że jest narodem panów – mówił w Polskim Radiu.

Morawiecki stwierdził, że to czego się dopuścili Niemcy w II wojnie światowej, to nie była indywidualna odpowiedzialność każdego Niemca.– To była zbiorowa wina – przekonywał.

– Niemcy poparli Hitlera w swojej demokratycznej masie. I nie tylko masie. Tam byli naukowcy, inteligencja, generalicja –mówił polityk.