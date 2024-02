Kolejny dziennikarz TVP dołącza do TV Republika

Większość dawnych dziennikarzy Telewizji Polskiej od grudnia nie pojawia na antenach TVP. Media donoszą z kolei o powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei stara kadra TVP znajduje sobie miejsce w mediach Tomasza Sakiewicza.

28 grudnia informowaliśmy, że Michał Rachoń wraca do pracy w Telewizji Republika, gdzie został dyrektorem programowym stacji i prowadzącym dwóch autorskich programów. Dzień później w TV Republika zadebiutowała była szefowa "Wiadomości" TVP Danuta Holecka. Dziennikarka poprowadzi teraz o godz. 19.00 główny serwis informacyjny stacji – "Dzisiaj", a także program publicystyczny "Gość Dzisiaj", emitowany o godz. 19.30. Do Telewizji Republika dołączyli również m.in. Miłosz Kłeczek i dawny reporter "Wiadomości" TVP – Adrian Borecki.

Teraz szeregi TV Republika zasilił inny dziennikarz związany z TVP – Adrian Wachowiak.

Kolejny dziennikarz TVP w Telewizji Republika. Prowadzi serwisy informacyjne

Były dziennikarz TVP3 Bydgoszcz prowadzi obecnie krótsze wydania serwisów informacyjnych Telewizji Republika. Emitowane są one w Telewizji Republika o godz. 7.00, co godzinę od 9.00 do 14.00, a potem o 16.00, 18.00 i 21.10. Każde trwa około dziesięciu minut.

Poza nim, gospodarzami serwisów pozostają: Piotr Kieraga, Michał Trześniewski, Magdalena Bałkowiec i Łukasz Żmuda.

Adrian Wachowiak zajmował się w TVP3 Bydgoszcz przygotowywaniem materiałów do programu informacyjnego "Zbliżenia". Wcześniej był związany z polonijnym serwisem Nowy Polski Show.

Oglądalność "Dzisiaj" TV Republika wzrosła 37-krotnie

Jak wynika z raportu Nielsen Audience Measurement, do którego dotarł serwis Wirtualne Media, serwis informacyjny TV Republika – "Dzisiaj" w okresie od 20 grudnia ub.r. do 11 lutego br. oglądało średnio 511 tys. widzów. Jest to 37-krotnie więcej niż w poprzedzającym długofalowym okresie.

"Przełożyło się to na 4,07 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 2,35 proc. w grupie 16-49 oraz 2,83 proc. w grupie 16-59" – czytamy w raporcie na Wirtualnemedia.pl.

To ogromny wzrost w porównaniu z widownią serwisu „Dzisiaj” z okresu od 1 stycznia do 19 grudnia 2023 roku. Wówczas program ten w TV Republika śledziło średnio 14 tys. osób.

"Dzisiaj" w Telewizji Republika oglądać można codziennie o godz. 19.00.

Czytaj też:

Widzowie TV Republika nie zawiedli Miłosza Kłeczka. Są wyniki oglądalnościCzytaj też:

Kolejny sukces TV Republika. Hitem rozmowa z Kamińskim i Wąsikiem