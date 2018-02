Poseł Gawłowski na celowniku prokuratury. "Będę pewnie pierwszym więźniem politycznym IV RP"

Gawłowski jest Sekretarzem Generalnym Platformy Obywatelskiej i posłem PO. 21 grudnia o godzinie 6 rano agenci CBA i prokurator weszli do mieszkania polityka, jak podaje prokuratura, miało to związek z podejrzeniem przyjęcia przez posła łapówek o wartości co najmniej 200 tysięcy złotych w czasie, kiedy pełnił funkcję wiceministra środowiska w rządach PO-PSL. Jak podawała w styczniu prokuratura, śledczy zamierzają postawić politykowi kilka zarzutów, z czego trzy o charakterze korupcyjnym.

– Takie mam uczucie, że idą po mnie. Może tak, może dojdą, może nie. Będę pewnie pierwszym więźniem politycznym IV RP, bo PiS się prędzej czy później skończy, a te podstawy, na których idą po mnie, jak pan powiedział, że są żenujące i dyskredytujące dla prokuratury – komentował swoją sytuację Stanisław Gawłowski w rozmowie z Konradem Piaseckim w studiu Radia Zet.

Stanowisko pomimo zarzutów

Polityk podkreślił też, że nie widzi powodu do zrezygnowania ze stanowiska Sekretarza Generalnego Platformy Obywatelskiej, skoro swoje stanowiska zachowali w podobnej sytuacji Mariusz Kamiński czy Maciej Wąsik.

– A Obajtek? Może mi pan powiedzieć, jak to wyglądało z Obajtkiem? Ja przypomnę… Prezes Orlenu, największego koncernu w Europie Środkowo-Wschodmiej energetycznego, paliwowego, facet który był wójtem i miał zarzuty przed sądem, przyjęcia 50 tys. zł łapówki i wyłudzenia 700 tys., i PiS jego tylko i wyłącznie awansuje. Nie ma automatyzmu, PiS zawsze broni – mówił poseł.

