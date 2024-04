Sensacja w Gdyni? Szczurek może nie dostać się do drugiej tury

"Dziennik Bałtycki" podał, że z nieoficjalnych informacji wynika, iż do drugiej tury wyborów prezydenta Gdyni dostali się Aleksandra Kosiorek (Gdyński Dialog) oraz Tadeusz Szemiota (KO). To oznaczałoby, że dotychczasowy prezydent Wojciech Szczurek (Samorządność) traci posadę.

– W Gdyni sensacja! Będzie druga tura i nie wiadomo czy z udziałem prezydenta Wojciecha Szczurka. Dziękuję bardzo za każdy oddany głos. Gratuluję wszystkim kandydatom. Cieszę się, że mogłem przyłożyć cegiełkę do tej zmiany – powiedział Marek Dudziński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych na urząd prezydenta miasta Gdynia.

Koniec epoki Szczurka?

Ekipa Szczurka czeka na oficjalne wyniki. – Najtrudniejsza kampania wyborcza, ale kiedy mieliśmy okazję spotykać się z wami, na każdym podwórku, na każdej ulicy, w każdej dzielnicy czuć było waszą energię. Czuć było moc. Czuć było wiarę w to, że mamy znakomity program, znakomitych ludzi i świetną ekipę, która wie, jak skutecznie realizować zadania – wskazał ubiegający się o reelekcję prezydent. Wojciech Szczurek podkreślił też wzajemną pomoc kandydatów, którzy współpracowali ze sobą w trakcie kampanii i "tysiąca spotkań" z gdynianami.

– Zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby przekonywać gdynian do tego, że mamy wizję na kolejne 5 lat dla Gdyni. Teraz czekamy na wyniki z pokorą, bo to w rękach mieszkańców Gdyni ostateczna decyzja – podkreślił.

Wojciech Szczurek urząd prezydent Gdyni pełni od 1998 roku. W pierwszych bezpośrednich wyborach samorządowych na to stanowisko w 2002 r. zdobył 77,26 proc. głosów, wygrywając już w pierwszej turze. Reelekcję, w pierwszej turze głosowania, zdobywał także w roku 2006, 2010, 2014 i 2018.

Wyniki wyborów samorządowych, także tych w Gdyni, cały czas są zliczane.

