Dziambor obejmie ważne stanowisko? "Jest na liście potencjalnych kandydatów"

22 czerwca kończy się kadencja Adama Abramowicza na stanowisku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Premier Donald Tusk powoła jego następcę na wniosek ministra rozwoju i technologii powoła. Jak dowiedział się Business Insider, na liście potencjalnych kandydatów jest obecnie dwóch kandydatów.

Abramowicz kończy kadencję Rzecznika MŚP

Kadencja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców trwa sześć lat. To instytucja powołana przez rząd PiS, a na jej czele od sześciu lat stoi Adam Abramowicz. To były poseł PiS, który zrezygnował z mandatu, by zająć się sprawami MŚP. Podstawowymi zadaniami rzecznika są: opiniowanie projektów ustaw, pomoc w mediacjach pomiędzy administracją publiczną a firmami, a także współpraca z organizacjami przedsiębiorców.

Zgodnie z procedurą kandydata na nowego rzecznika wskaże szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman z PSL. Jak ustalił nieoficjalnie Business Insider Polska wśród polityków rządzącej koalicji słychać o dwóch kandydaturach.

Dziambor wśród kandydatów?

"Dwa niezależne źródła zbliżone do obecnej ekipy rządzącej wskazują, że szanse na objęcie fotela Rzecznika MŚP ma Artur Dziambor […] Jest na liście potencjalnych kandydatów" – czytamy na portalu.

Dziambor to były poseł. Do Sejmu wszedł w 2019 r. z list Konfederacji. Wcześniej był m.in. działaczem Kongresu Nowej Prawicy i przez lata współpracował z Januszem Korwin-Mikkem. Znany jest z poglądów wolnorynkowych.

Po odsunięciu z Konfederacji w wyborach parlamentach 2023 r. startował jako kandydat Trzeciej Drogi, ale nie uzyskał mandatu. Mniej więcej w tym czasie obronił doktorat.

Obecnie Dziambor pracuje jako dyrektor departamentu komunikacji i marketingu w Porcie Gdańskim. Jest tam jednak zatrudniony na okres próbny.

"Co będzie dalej? Z naszych informacji wynika, że kontynuacja pracy w tym miejscu może nie być oczywista" – pisze Business Insider. "Dlaczego? Artura Dziambora zatrudniał p.o. prezesa Portu Krzysztof Kaczmarek. Jak niegdyś opisywała "Gazeta Wyborcza" to biznesowy wspólnik męża Magdaleny Sroki – posłanki PSL. Problem jednak w tym, że Kaczmarek nie utrzymał stanowiska – zastąpiła go Dorota Pyć, która w latach 2013-15 była wiceministrem w rządzie PO-PSL, a w 2015 r. bezskutecznie kandydowała do Sejmu z list Platformy Obywatelskiej" – czytamy dalej.

Jeden rozmówców portalu miał powiedzieć, że w wyniku perturbacji wewnątrz koalicji Port przeszedł pod kontrolę PO.

Agnieszka Majewska

O stanowisko Rzecznika MŚP może ubiegać się również Agnieszka Majewska – obecna szefowa Terenowego Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku. Według rozmówcy Business Insider jest to "osoba dość rozpoznawalna na Pomorzu. Ścieżkę do urzędu mogłoby jej utorować poparcie ze strony wpływowych polityczek regionu: prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz czy posłanki Koalicji Obywatelskiej Agnieszki Pomaski".

