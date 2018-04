Dworczyk o konwencji Zjednoczonej Prawicy: Być może poznamy niektóre nazwiska kandydatów

Dworczyk powiedział, że jest zaskoczony wypowiedziami niektórych polityków, którzy deklarują. ze nie zagłosują już na Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich. – Myślę, że powinniśmy w sposób wyważony się wypowiadać. Uważam, że to, co się zdarzyło, nie jest absolutnie powodem do jakiegoś rozłamu na prawicy. Musimy dyskutować i w ramach konsensusu wypracowywać takie rozwiązania prawno-organizacyjne, które będą akceptowalne dla całej polskiej prawicy czy centro-prawicy – dodał.

Szef KPRM przyznał, że siłą prawicy jest jedność i niedobrze by było, gdyby weto prezydenta miało doprowadzić do rozłamu. Jak dodał, prezydent Duda wywodzi się z PiS i jest niezwykle ważną postacią Zjednoczonej Prawicy, ale ma również swoje prerogatywy, z których skorzystał.

Dworczyk podkreślił też, że najważniejsze zmiany w rządzie mamy już za sobą. – W tej chwili jeżeli będą postępowały zmiany, to myślę, że to będą takie naturalne wymiany polityków czy urzędników w rządzie, z którymi mamy do czynienia zawsze. Najważniejsze przekształcenie rządu, jeśli chodzi o zmniejszenie liczby wiceministrów, mamy już za sobą – powiedział.