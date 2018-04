Nowe fakty w sprawie Tomasza Komendy

W tej sprawie pojawiły się nowe informacje, które potwierdziły przypuszczenia prokuratora Bartosza Biernata, który negował wówczas zasadność oskarżenia i skazania Komendy – podaje FAKT24.

Jak potwierdził rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania, przesłuchanie śledczego miało na celu potwierdzenie zeznań prokuratora Biernata. Prokurator przekazywał śledczemu swoje spostrzeżenia na temat nieprawidłowości, do których doszło w trakcie śledztwa, w efekcie którego Tomasz Komenda został skazany na wieloletnie więzienie.

Obecnie prokuratura w Łodzi pracuje nad gromadzeniem dowodów w sprawie Tomasza Komendy. Śledczy badają także wątki fałszowania dowodów oraz bicia i znęcania się nad mężczyną, do których doszło w więzieniu we Wrocławiu. Jeśli prokuratura udowodni łamanie prawa policjantom i prokuratorom, którzy doprowadzili do skazania Tomasza Komendy, wszyscy trafią do więzienia – informuje FAKT24.pl