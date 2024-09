Mercedes Benz klasy E 300DE All-Terrain

Test "Do Rzeczy" II Ten samochód to dowód na to, że da się rozsądnie połączyć oszczędny silnik Diesla z elektryczną wtyczką.

Mercedes-Benz Klasy E 300de łączy bowiem zalety jednostki wysokoprężnej i hybrydy typu plug-in. Wbrew pozorom taki kompromis naprawdę ma dużo sensu. Umożliwia bowiem bezgłośną i bezemisyjną jazdę po mieście (wyłącznie na prądzie można tą limuzyną przejechać niemal 100 km), a jednocześnie likwiduje lęk przed pustym akumulatorem podczas wyjazdów w daleką trasę drogami szybkiego ruchu (podczas redakcyjnego testu na jednym ładowaniu i tankowaniu testowane auto było w stanie przejechać nieco ponad 1 tys. km).