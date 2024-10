Zmiany na mapie administracyjnej. Dwie nowe gminy i kilka miast

Podział administracyjny naszego kraju ulegnie nieznacznej aktualizacji. Dwie nowe gminy to: Szczawa w województwie małopolskim oraz Grabówka w województwie podlaskim. Rząd przyjął już rozporządzenia w tej sprawie. Jak podaje, jest to efekt wieloletnich starań lokalnych społeczności, które dążyły do uzyskania większej niezależności administracyjnej.

Gmina Szczawa

Z gminy Kamienica zostanie wyodrębniona gmina Szczawa. Nowa jednostka administracyjna będzie liczyć 1830 mieszkańców i obejmie teren o powierzchni ponad 4238 ha. Tamtejsi mieszkańcy od dłuższego czasu zabiegali o uzyskanie statusu uzdrowiska, dzięki bogatym zasobom wód mineralnych, które od wieków przyciągają kuracjuszy. Uzdrowiskowy charakter ma stać się jednym z fundamentów rozwoju nowej gminy oraz istotnym elementem jej strategii gospodarczej.

"Decyzja rządu o powstaniu nowej gminy związana jest przede wszystkim z wieloletnimi dążeniami lokalnej społeczności (mieszkańców Szczawy) do utworzenia własnej jednostki administracyjnej" – czytamy na stronie KPRM.

Gmina Grabówka

Gmina Grabówka będzie wyodrębniona z gminy Supraśl. Będzie zamieszkiwana przez ponad 10 tysięcy mieszkańców i zajmie obszar 6464,42 ha. Proces jej tworzenia trwał ponad 20 lat, a początkowo decyzję o jej powstaniu podjęto już w 2015 roku. Po zmianie władzy w 2016 roku rząd Beaty Szydło cofnął tę decyzję. Siedzibą gminy będzie miejscowość Zaścianki.

Siedem nowych miast

Status miasta będą miały następujące miejscowości: Końskowola, Kurów i Wąwolnica w województwie lubelskim (nazywane popularnie lubelskim "trójmiastem"), Kobylnica w województwie pomorskim, Kazanów w województwie mazowieckim, Sobków w województwie świętokrzyskim oraz Zaniemyśl w województwie wielkopolskim.

Zmiany granic gmin

W planach są również zmiany granic niektórych gmin. Jest to część szerszego projektu rządowego dotyczącego modyfikacji podziału terytorialnego kraju, który wynika z licznych wniosków napływających do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od samorządów.