Prymas Polski piłkarzom kibicuje, ale wielkiej modlitwy do Boga nie zanosi

Pytanie o mundial padło na koniec audycji. Wcześniej ksiądz prymas mówił między innymi o podziałach politycznych w Polsce i roli Kościoła, jaką ma do odegrania w kwestii jednoczenia Polaków.

– Kościół ma taką rolę ze swojejistoty. Oczywiście, że nie będzie łączył polityków, którzy mają taką czy inną opcję i taką czy inną drogę do rozumienia do realizacji swoich własnych planów czy ambicji natomiast Kościół musi przyzywać najpierw do wzajemnego szacunku. To znaczy do tego co jest elementarnym obowiązkiem człowieka a chrześcijanina także w zdwojony sposób to znaczy ludzi żyjących przykazaniem miłości Boga i bliźniego, żeby to co się dokonuje na płaszczyźnie politycznej, na płaszczyźnie ostrego sporu czy konfliktu nie było jednocześnie obrażaniem się siebie wzajemnie – mówił ksiądz prymas.

– W imię także tego czego uczył nas Jezus Chrystus musimy do ludzi apelować i musimy także pokazywać, że oczywiście są różne drogi do realizacji dobra wspólnego ale realizując na tych różnych drogach i w różnych poszukiwaniach tego, co jest wspólnym dobrem nas wszystkich. Musimy pamiętać przede wszystkim o wzajemnym szacunku, o dialogu, o tym, że dochodzimy do tego nie w konflikcie i sporze ale właśnie szukając wspólnie tego dobra – powiedział abp Polak.