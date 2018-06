Fala hejtu na żony piłkarzy. Lewandowska i Szczęsna blokują komentarze

Pod zdjęciami polskich WAGs pojawiło się tysiące komentarzy obrażających je i ich mężów. Niektóre były wyjątkowo wulgarne, inne po prosu złośliwe. Pod naporem fali hejtu obie kobiety postanowiły zablokować możliwość komentowania swoich postów.

"Ania szykuj się do pocieszania Robercika", "Kur... jak broni Szczęsny to zawsze przegrywamy mecz", "Więcej pracy mniej lansu – niestety dobrze grać można ale chyba tylko w reklamach", "zbieram zamówienia na papier toaletowy z nadrukiem Lewandowskiej o zapachu moczu wielbłąda podobno jest fit-teraz będzie czym się podcierać" – to tylko niektóre z komentarzy, należących do tych łagodniejszych.

Internautów przed ostrymi komentarzami pod zdjęciem Mariny Szczęsnej nie powstrzymał nawet fakt, że żona piłkarza jest w zaawansowanej ciąży.

Polska reprezentacja w fatalnym stylu przegrała wczoraj z Kolumbią 0:3. Choć przed biało-czerwonymi jeszcze jeden mecz, to wczorajsza przegrana pogrzebała szansę na awans do 1/8 finału mundialu.

