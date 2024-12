Romanowski z ochroną międzynarodową na Węgrzech. Prokuratura reaguje

Rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak stwierdziła, że uzyskanie azylu politycznego na Węgrzech przez Marcina Romanowskiego nie kończy poszukiwań posła.

– Dla polskiej prokuratury to jest tylko informacja. Uzyskaliśmy już Europejski Nakaz Aresztowania. Jutro ten nakaz ukaże się w systemie i pan poseł będzie poszukiwany. Przyznanie mu prawa azylu na Węgrzech nie może powstrzymać Węgier od przeprowadzenia procedury związanej z Europejskim Nakazem Aresztowania – oznajmiła Adamiak w rozmowie z TVN24.

"Sprawa bezprecedensowa"

– Powinno zostać przeprowadzone postępowanie sądowe i w ramach tego postępowania sąd węgierski musi zdecydować, czy są podstawy do odmowy przekazania Romanowskiego władzy w Polsce. (...) To sprawa bezprecedensowa. Sytuacja dotychczas nieznana, nieprzewidywalna. Mówi się jedynie o możliwości odmowy przekazania osoby, co do której wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Po naszej stronie poszukiwania będą wdrożone – tłumaczyła rzecznik prasowa prokuratora generalnego Adama Bodnara.

W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Europejski Nakaz Aresztowania byłego wiceministra sprawiedliwości, podejrzanego w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości.

Azyl polityczny dla Romanowskiego

Mec. Bartosz Lewandowski poinformował, że rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Marcina Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 r. w związku z podejmowaniem przez polski rząd i podległą mu Prokuraturę Krajową "działań naruszających jego prawa i wolności". Tę informację potwierdził szef kancelarii węgierskiego premiera Viktora Orbana. – Były polski wiceminister rzeczywiście przyjechał na Węgry i zwrócił się do państwa węgierskiego o azyl polityczny. Dostał go, zgodnie z ustawodawstwem węgierskim i unijnym – oświadczył Gergely Gulyas.

Pełnomocnik Romanowskiego podkreślił, że jest to pierwszy przypadek przyznania polskiemu politykowi ochrony międzynarodowej w innym kraju po 1989 r.

Czytaj też:

Azyl dla Romanowskiego. Węgrzy potwierdzają i ujawniają kulisyCzytaj też:

Romanowski jest na Węgrzech. Hołownia wydał polecenie w Sejmie