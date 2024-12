Romanowski ścigany. Jest Europejski Nakaz Aresztowania

O wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wnioskował w środę do Sądu Okręgowego w Warszawie prokurator.

Jest Europejski Nakaz Aresztowania Marcina Romanowskiego

– Ta decyzja była spowodowana tym, iż poszukiwania ogólnokrajowe wszczęte 12 grudnia tego roku, w zeszłym tygodniu, okazały się bezskuteczne i dotychczas miejsca pobytu podejrzanego na terenie kraju nie ustaliliśmy – informował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. – Uzyskaliśmy informacje uprawdopodobniające, iż przekroczył on granicę i przebywa na terenie jednego z krajów UE. To podejrzenie było dla nas wystarczające do tego, aby skierować wniosek do sądu o wydanie ENA – wyjaśnił.

Na tym jednak nie koniec działań. Prokuratura Krajowa wydała bowiem komunikat, w którym poinformowała, że "prokurator skierował do Krajowego Biura Interpolu w Warszawie w Komendzie Głównej Policji wniosek o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych Marcina Romanowskiego (tzw. poszukiwania czerwoną notą Interpolu), wraz z wnioskiem o publikację czerwonej noty Interpolu".

Komenda Główna Policji przekazała wniosek do Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie. Po zatwierdzeniu nota zostanie opublikowana w bazie Interpolu i będzie dostępna dla wszystkich krajów członkowskich. Czerwona nota stanowi informację, że dana osoba jest poszukiwana przez władze jednego z krajów członkowskich Interpolu i zawiera prośbę o jej lokalizację oraz zatrzymanie.

Nieoficjalnie: Służby namierzyły Romanowskiego

Z najnowszych nieoficjalnych ustaleń mediów wynika, że służby wiedzą już, gdzie obecnie przebywa poszukiwany polityk. Jak poinformowało w czwartek Radio ESKA, Marcin Romanowski może ukrywać się w Hiszpanii. Polskie służby miały ustalić, że poseł zaraz po wyjściu ze szpitala wyjechał do Niemiec, a następnie przedostał się na wybrzeże Hiszpanii.

"Polskie służby są w ścisłym kontakcie z tymi hiszpańskimi. Nasi funkcjonariusze mogą pojechać na miejsce, żeby wspierać operacyjne działania, nie mogą jednak uczestniczyć w akcji zatrzymania. Śledczy czekają też na decyzję warszawskiego sądu okręgowego w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania i ruch Interpolu w sprawie czerwonej noty. Mają one ułatwić procedury zarówno jeśli chodzi o zatrzymanie Marcina Romanowskiego i przekazanie do kraju" – podała rozgłośnia.

