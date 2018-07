W jeziorze w Wąsoszu znaleziono ciała dwóch nastolatków

W Wąsoszu k. Nakła nad Notecią w woj. kujawsko-pomorskim strażacy odnaleźli i wydobyli ciała 15- i 16-latka.

15, 16 i 17-latek wypożyczyli rower wodny i w poniedziałek pływali nim po jeziorze w Wąsoszu. Jeden z nich, zaczął się topić po wejściu do wody, na pomoc ruszyli koledzy. Wypłynął tylko najstarszy z nich i to on powiadomił służby.