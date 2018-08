"Generał Józef Piłsudski". Kompromitująca wpadka Trzaskowskiego

"15.08 – dzień dla Warszawy symboliczny. Zaczęliśmy od złożenia wieńca pod Grobem Nieznanego Żołnierza, następnie, pod Pomnikiem gen. Józefa Piłsudskiego, mówiliśmy o muzeum Bitwy Warszawskiej. Chcę, aby powstało w Warszawie – we współpracy z gminami ościennymi ważnymi dla 1920 roku, m.in.: Wołominem, Radzyminem, czy Płockiem. Ta bitwa ma symboliczne znaczenie dla tożsamości naszego miasta – dlatego to muzeum powinno być nowym symbolem Warszawy. #Trzaskowski2018" – poinformował wczoraj Rafał Trzaskowski na Facebooku.

Pod postem pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy wytykających politykowi wpadkę z "generałem Piłsudskim". "Co jeszcze musiałoby się zdarzyć, by stało się oczywistym, że ten człowiek nie powinien być prezydentem Warszawy?" – napisał jeden z internautów. "Co się będzie hamował, od razu niech będzie szeregowy Józef Piłsudski" – czytamy w kolejnym komentarzu.

Na Twitterze do wpadki kandydata PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy odnieśli się Rafał Ziemkiewicz i Piotr Guział.

Po kilku godzinach wpis został poprawiony.