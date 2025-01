Zwolnijmy z pracy panią Bąkowicz

KONSTYTUCJA WOLNOŚCI || A gdyby tak wyrzucić z pracy panią dr Katarzynę Bąkowicz? Pytanie oczywiście: z której pracy. Bo ma co najmniej dwie: jedna to Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, druga to kabaretowa komisja gen. Stróżyka, w której pani doktor robi za ekspertkę.

Skąd pomysł, aby zwolnić panią doktor? Poddała mi go sama – a wszak najlepiej zawsze samemu świecić przykładem, więc może nawet, zamiast wyrzucać, niech się pani Bąkowicz sama zwolni. W rozmowie u zagorzałej sanitarystki, zwolenniczki cenzury i miłośniczki zwierzątek, pani redaktor Gozdyry w Polsat News, pani dr Bąkowicz oznajmiła, że powinniśmy przyjąć panujące w Niemczech zasady i zwalniać z pracy za mowę nienawiści, fejkniusy i dezinformację. Traf chciał, że pani Bąkowicz kilka tygodni temu powieliła w innym miejscu całkowicie fałszywą informację, jakoby na kolportowanym wówczas szeroko zdjęciu widoczny był pan Karol Nawrocki, wykonujący nazistowski salut (osobą na zdjęciu był pan Tomasz Greniuch, były dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu, zwolniony zresztą z instytutu przez jego poprzedniego prezesa, dr. Jarosława Szarka). Czyli co – pani Bąkowicz wylatuje?