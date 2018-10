"To kłamstwo rozsiewane, by wywołać niepokój". Rafalska oburzona medialnymi plotkami

Jak poinformowała "Rzeczpospolita", NSZZ "Solidarność" postuluje wydłużenie niedzielnego zakazu handlu już od godziny 22.00 w soboty, aż do 5.00 rano w poniedziałki.Według gazety, wiele wskazuje na to, że rząd zgodzi się na tę propozycję. Dziennik przytoczył w tym kontekście wypowiedź Elżbiety Rafalskiej dla Radia ZET. – Myślę, że w listopadzie lub w grudniu możemy przystąpić do prac w parlamencie. Zmiany zaczęłyby obowiązywać w pierwszym kwartale przyszłego roku – powiedziała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na publikacje na ten temat zareagowała na Twitterze Elżbieta Rafalska.

"Medialne informacje dot. rozszerzenia ograniczenia handlu są nieprawdziwe. Nie ma i nigdy nie było żadnych planów jego rozszerzenia na sobotę. Nigdy nie twierdziłam, że ograniczenie handlu powinno dotyczyć także soboty. To kłamstwo, rozsiewane by wywołać niepokój" – napisała.