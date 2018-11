Duda: Zakaz Marszu Niepodległości to złamanie Konstytucji. "Solidarność" by go zignorowała

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, że zakazała Marszu Niepodległości w Warszawie, który miał przejść ulicami stolicy 11 listopada. Organizatorzy manifestacji mogą odwołać się od tej decyzji do sądu. Jako powód podano m.in. doniesienia, że na zgromadzeniu mają pojawić się osoby z innych państw związane z organizacjami nazistowskim i faszystowskimi. Marsz narodowców jest zarejestrowany przez wojewodę jako wydarzenie cykliczne.

– Zarówno historia Polski, a w szczególności Warszawy – Warszawa dość już wycierpiała przez agresywny nacjonalizm. W czerwcu skierowałam pismo do ministra Brudzińskiego ws. wspólnego zabezpieczenia uroczystości, organizowanych w Warszawie 11 listopada. Pismo to zostało kompletnie zignorowane. Nie odezwał się do mnie. Przez rok nie sporządzono aktu oskarżenia dot. wydarzeń na Marszu Niepodległości w 2017 roku, chociaż prokuratura, co wiemy z pracy, dysponuje opinią biegłego o zakazanych ideologiach na Marszu Niepodległości – powiedziała Gronkiewicz-Waltz.

– Zakaz Hanny Gronkiewicz-Waltz dla Marszu Niepodległości, który ma się odbyć 11 listopada, to złamanie Konstytucji. Nie ma zgody na prewencyjne ograniczanie prawa obywateli do zgromadzeń i mam nadzieję, ze wojewoda mazowiecki i sąd uchyli tę skandaliczną decyzję. Nie wiem co zrobią organizatorzy, ale „Solidarność” zignorowałaby taki zakaz. Jeżeli organizatorzy podtrzymają decyzję o marszu, będziemy zachęcać aby nasi członkowie nie rezygnowali z przyjazdu do Warszawy. Tak na marginesie należy oczekiwać, że ci z „Konstytucją” na koszulkach pojawią się teraz przed warszawskim ratuszem i będą protestować. Okaże się czy to obrońcy demokracji, czy tylko zwykłe antyrządowe bojówki – powiedział przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda w rozmowie z portalem tysol.pl.

