"Wyobraź sobie, że podróż do domu trwa 123 lata". Film z Melem Gibsonem o Polsce podbija sieć

Film rozpoczyna się od głosu narratora oraz kadrów przedstawiających podróżujących ludzi.

"Najbardziej satysfakcjonującym momentem długiej podróży jest powrót do domu. Czasem zajmuje to tylko chwilę, czasem zajmuje to godziny, mijają dni, czasami masz wrażenie, że mijają tygodnie. A teraz wyobraź sobie, że twoja podróż do domu trwała 123 lata. Polacy nie mieli swojego domu przez tyle lat. A teraz minęło sto lat, odkąd odzyskali swój dom. Świętujmy z nimi" – mówi Mel Gibson.

Film kończy się napisami informującymi, że Polska zniknęła z map świata w 1795 roku w wyniku zaborów, odzyskała niepodległość w 1918, a w 2018 roku mija równo sto lat od tych pamiętnych wydarzeń.

"Chcieliśmy zrobić coś co będzie oryginalne, a przede wszystkim zrozumiałe, uniwersalne w odbiorze. Wiemy z doświadczenia, że pokazywanie Polski tylko przez pryzmat naszych historycznych czy czysto tradycyjnych obrazów nie do końca się sprawdza poza granicami naszego kraju. By zainteresować Polską trzeba szukać nowych środków. Emocji, które są uniwersalne, zrozumiałe, które wzbudzają ciekawość" – stwoerdził Robert Lubański, członek zarządu PFN.