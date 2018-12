Jaruzelska wraca do domu rodziców. "Tu czuję się najlepiej"

Jak podkreśla w rozmowie z gazetą córka Wojciecha Jaruzelskiego, kwestie prawne dotyczące jej domu są już uregulowane. – Nawet prokuratura pana Ziobry przyznała, że uczciwie było wszystko załatwione ze strony moich rodziców jeśli chodzi o dom – mówi. – Zastanawiam się, czy potomkowie państwa Przedpełskich będą chcieli wyciągnąć od polskiego podatnika jeszcze wciąż pieniądze za odszkodowanie za dom, które im się nie należy – dodaje.

Według ustaleń "Super Expressu" Monika Jaruzelska już wkrótce na stałe przeprowadzi się do willi rodziców, którą wcześniej zamierza wyremontować. Po planowanym na przyszły rok ślubie z francuskim architektem będzie przemieszczać się między Francją a Polską, ale to właśnie willa przy ul. Ikara stanowi dla niej prawdziwy dom. – Na razie tu pomieszkuję i nie zamierzam sprzedawać domu moich rodziców. Tu czuję się najlepiej – mówi. – Tu się wychowałam. Wcześniej będę musiała go trochę wyremontować i najpewniej w przyszłym roku tu się wprowadzę na stałe – zaznacza.