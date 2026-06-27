Zwyzywał ukraińską kasjerkę. Mężczyzna z Żabki zatrzymany

Według dostępnych informacji, mężczyzna miał obrażać kobietę ze względu na jej narodowość oraz grozić jej podczas zakupów. Nagranie przedstawiające zdarzenie zostało rozpowszechnione w internecie i wywołało liczne komentarze.

Działania podjęli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz policjanci z Gdańska. Najpierw ustalono tożsamość pokrzywdzonej, a następnie zatrzymano podejrzanego mężczyznę, który – według policji – jest powiązany ze środowiskiem trójmiejskich pseudokibiców.

Zatrzymany usłyszał prokuratorskie zarzuty dotyczące gróźb karalnych i znieważenia na tle narodowościowym. Za tego typu przestępstwa grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Do sprawy odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. We wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że służby nie będą tolerować agresji i mowy nienawiści. "Absolutne zero tolerancji dla agresji" – napisał szef MSWiA w serwisie X.