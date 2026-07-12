Czy będzie padać?

NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Kiedyś był stary góral, następnie – Wicherek (to dla najstarszych – telewizja lat 60. i 70.).
Po poczciwym Wicherku nastąpiła seria pań pogodynek. Na bardzo wysokich obcasach pokazywały one patyczkiem lub paluszkiem coś na mapie, przemierzając przestrzenie, na których huśtały się i wpadały na siebie kręgi zwane fachowo niżami i wyżami.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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