Kto zastąpi Mróz-Gorgoń? Rzecznik rządu odpowiada

Fundacja Marka Polska Think Tank opublikowała dokument "Polaków Portret Własny. Raport z badań DNA marki Polska". Badania i opracowanie wyników zleciło w ramach zadania publicznego Ministerstwo Sportu i Turystyki, przekazując na ten cel 200 tys. zł. Teraz jednak resort odcina się od dokumentu.

Pracami kierowała dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, która 31 lipca została powołana na funkcję pełnomocnik rządu ds. promocji marki Polski w randze sekretarz stanu. Dokument jest prezentowany przez autorkę jako "pierwsze tak kompleksowe badania o tym, kim jesteśmy, jakie wartości kształtują nasz wizerunek i jak widzimy potencjał Polski".

Dymisja Mróz-Gorgoń

Mróz-Gorgoń przyznała na antenie Polsat News, że raport powstał przy użyciu sztucznej inteligencji.

– Ten raport był efektem czegoś, co w nauce nazywa się work in progress. (...) To jest dokument, który traktuje pracę w procesie. Dokument nie był nigdzie prezentowany. Prezentacja była prezentowana na Akademii Leona Koźmińskiego przy udziale połowy świata akademickiego, ale też przedstawicieli rządu i wielu studentów – powiedziała przedstawicielka Fundacji Marka Polska. Jak zaznaczyła: "Dokument nigdy nie powinien pojawić się w przestrzeni publicznej". – Tak się stało i tu muszę powiedzieć, że biję się w piersi, wykorzystywałam AI – dodała.

W piątek Mróz-Gorgoń podała się do dymisji. "Szanowni Państwo, składam dymisję z funkcji Pełnomocniczki Rządu do spraw promocji marki Polski. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności" – napisała Mróz-Gorgoń w piątek (21 sierpnia) w serwisie X.

Szłapka: Nie ma na razie takiej decyzji

Kto w takim razie zostanie nowym pełnomocnikiem rządu ds. promocji marki Polska? Do sprawy odniósł się w środę na antenie TVP Info rzecznik rządu Adam Szłapka.

– Nie ma na razie takiej decyzji. Musimy powiedzieć sobie to uczciwie. Marka Polska jako taka jest najsilniejsza pewnie w historii – powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.

Jak podkreślił Szłapka, "temat pod tytułem 'promocja Polski' jest tematem, który jest realizowany w wielu instytucjach". – Zajmuje się tym Ministerstwo Sportu i Turystyki, MSZ, Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Tutaj założeniem było, żeby to było koordynowane przez jedną zewnętrzną osobę, która została z perspektywy eksperta, tym się wszystkim zajmować – mówił Szłapka.

– Na razie będzie to koordynowane w taki sposób, jak było do tej pory. Na razie nic nie wskazuje na to, że będzie nowy pełnomocnik. A jak będzie później, to zobaczymy – dodał.

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