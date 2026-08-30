W pogoni za chamem
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  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

W pogoni za chamem

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Źródło: PAP / ANDREJ CUKIC
SPODE ŁBA Ciekawych odkryć dokonał ostatnio gen. Rajmund Andrzejczak.

Zarzucił on ukraińskim elitom „chamstwo strategiczne”. „Nasze myślenie strategiczne to już jest, szanowni państwo, tysiąc lat [...]. Ukraina takiej kultury strategicznej po prostu zwyczajnie nie ma [...]. Przeciwieństwem kultury strategicznej nie jest brak kultury strategicznej – jest nim strategiczne chamstwo” – stwierdził generał.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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