W pogoni za chamem

SPODE ŁBA Ciekawych odkryć dokonał ostatnio gen. Rajmund Andrzejczak.
Zarzucił on ukraińskim elitom „chamstwo strategiczne”. „Nasze myślenie strategiczne to już jest, szanowni państwo, tysiąc lat [...]. Ukraina takiej kultury strategicznej po prostu zwyczajnie nie ma [...]. Przeciwieństwem kultury strategicznej nie jest brak kultury strategicznej – jest nim strategiczne chamstwo” – stwierdził generał.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.