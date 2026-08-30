W pogoni za chamem

Zarzucił on ukraińskim elitom „chamstwo strategiczne”. „Nasze myślenie strategiczne to już jest, szanowni państwo, tysiąc lat [...]. Ukraina takiej kultury strategicznej po prostu zwyczajnie nie ma [...]. Przeciwieństwem kultury strategicznej nie jest brak kultury strategicznej – jest nim strategiczne chamstwo” – stwierdził generał.