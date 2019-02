Netanjahu nie dementuje swoich słów o współpracy Polaków z nazistami. Odsyła do rzecznika

Jak napisał "Jerusalem Post", Netanjahu miał powiedzieć w czwartek w Warszawie, że "naród polski współpracował z nazistowskim reżimem w zabijaniu Żydów w ramach Holokaustu". Słowa izraelskiego premiera wywołały polityczną burzę.

Dzisiaj Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce, została pilnie wezwana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych po notę protestacyjną związaną z wypowiedzią premiera Benjamina Netanjahu. Azari udała się do polskiego MSZ prosto z lotniska, ponieważ miała lecieć na konferencję bezpieczeństwa do Monachium.

Wątpliwości może też budzić zachowanie samego Benjamina Netanjahu. Co ciekawe, premier Izraela został zapytany o tę kwestię w samolocie. Na nagraniu widzimy, jak dziennikarka pyta polityka: „Polacy brali udział w Holokauście, czy nie?”. W odpowiedzi Netanjahu odsyła krótko do swojego rzecznika prasowego.