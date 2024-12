Sri Lanka. Kardynał nie zgadza się na ministrantki przy ołtarzu

"Dowiedziałem się, że kilka parafii w archidiecezji Kolombo wyznaczyło dziewczęta na ministrantki" – napisał arcybiskup diecezji Kolombo na Sri Lance w liście z października br. List został osobiście podpisany przez kard. Sri Lanki Alberta Malcolma Ranjitha.

"Ne należy zapraszać dziewcząt do służby przy ołtarzu"

Kard. Ranjith nakazał, aby wszystkie parafie w diecezji przyjmowały do służby przy ołtarzu jednie chłopców. Jak podkreślił hierarcha, to oni są źródłem "powołań do kapłaństwa". "W tym kontekście pragnę powtórzyć to, co powiedziałem na spotkaniu prezbiteratu, które odbyło się 21 października 2024 r., że w archidiecezji nie należy zapraszać żadnych dziewcząt do służby przy ołtarzu w charakterze ministrantek" – napisał metropolita Kolombo.

"Zawsze powinni to być młodzi chłopcy, ponieważ jest to jedno z głównych źródeł powołań do kapłaństwa na Sri Lance i będzie to miało wpływ na liczbę kandydatów wstępujących do seminariów, a tego ryzyka nie możemy podjąć" – czytamy.

Kobiety nie mogą przyjmować święceń

"Tego nie można zmienić według własnego uznania" – podkreślono w liście. Arcybiskup dodał, że kobiety nie mogą przyjmować święceń kapłańskich. Jak zauważa portal lifesitenews.com, służbę kobiet przy ołtarzu na przestrzeni wieków potępiało wielu papieży, w tym Innocenty V oraz Benedykt XIV.

"Niech Bóg błogosławi kardynałowi Ranjithowi. Zezwolenie kobietom na służbę podczas mszy zawsze było decyzją biskupa i proboszcza: każdy ma prawo weta" – skomentował list Joseph Shaw z międzynarodowej organizacji "Una Voce"

