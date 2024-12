"Jezus Chrystus naszą nadzieją". Nowy cykl katechez papieża Franciszka

W środę 18 gudnia na placu św. Piotra w Watykanie odbyła się pierwsza katecheza papieska pt. "Jezus Chrystus naszą nadzieją". Jest to nowy cykl katechez, który potrwa cały Rok Jubileuszowy 2025. W ubiegłym tygodniu papież Franciszek zakończył tegoroczny cykl katechez o Duchu Świętym i Kościele.

"Jezus Chrystus naszą nadzieją"

Pierwsza katecheza z nowego cyklu poświęcona była rodowodowi Jezusa. Ojciec Święty podkreślił, że to Jezus jest celem naszego pielgrzymowania i On sam jest drogą, szlakiem, który trzeba przebyć. "Nikt nie daje życia samemu sobie, ale otrzymuje je w darze od innych; w tym przypadku chodzi o naród wybrany, a ci, którzy dziedziczą depozyt wiary od swoich ojców, przekazując życie swoim dzieciom, przekazują im również wiarę w Boga" – przypomniał papież, nawiązując do genealogii przedstawionej w Ewangelii św. Mateusza.

Rodowód Jezusa Chrystusa

"Jezus jest synem Dawida wszczepionym przez Józefa w tę dynastię i przeznaczonym, aby być Mesjaszem Izraela, ale jest także synem Abrahama i kobiet cudzoziemek, przeznaczonym zatem do bycia «Światłością dla pogan» (por. Łk 2, 32) i «Zbawicielem świata» (J 4, 42)" – wyjaśnił Franciszek. Wskazał, że w rodowodzie Jezusa pojawiają się również kobiety, w przeciwieństwie do genealogii, które można przeczytać w Starym Testamencie.

W tym kontekście Ojciec Święty wskazał też na Maryję, która "wyznacza nowy początek, Ona sama jest nowym początkiem, ponieważ w jej przypadku to już nie ludzkie stworzenie jest protagonistą zrodzenia, lecz sam Bóg".

