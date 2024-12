Niedziela Gaudete. Różowy ornat jako symbol światła i radości

W tym roku niedziela Gaudete przypada 15 grudnia. Dlaczego w Kościele tak szczególnie celebruje się dzień radości? Nawet w liturgii teksty zwracają uwagę na radość z zapowiadanego wcześniej przyjścia Jezusa Chrystusa, który przyniosi ludzkości odkupienie.

"Radujcie się zawsze w Panu"

Antyfona na wejście w III Niedzielę Adwentu brzmi: "Gaudete in Domino semper. Iterum dico: Gaudete", co oznacza nic innego jak: "Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam – Radujcie się". Stąd właśnie pochodzi łacińska nazwa Niedzieli Gaudete. Dziś szczególnie Słowo Boże wskazuje na radość z przyjścia Syna Bożego na świat, a to oznacza dla człowieka odkupienie z jego win i grzechów.

"Należy rozwijać w sobie umiejętność radowania się, cieszenia się, korzystania z wielorakich radości ludzkich, jakich Bóg Stwórca użycza nam na tę doczesną pielgrzymkę. (...) Im bardziej będziemy mieli radość w sobie, tym bardziej też będziemy mogli odkrywać prawdę o tym, że Chrystus wciąż przychodzi do nas, tym bardziej będzie w nas świadomość, że On puka do naszych serc" – napisał papież Paweł VI w adhortacji "Gaudete in Domino" w 1975 roku. Z kolei papież Benedykt XVI przypominał młodzieży w 2012 roku, że powołaniem ludzi wierzących jest nieść radość światu. Prawdziwą i trwałą.

O radości z przyjścia Chrystusa na świat pisał również papież Franciszek w adhortacji "Evangelii Gaudium". "Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza. Nasza chrześcijańska radość wypływa z obfitego źródła Jego Serca" – czytamy. "Istotnie Pan, który jest blisko, do tego stopnia, by stać się człowiekiem, przychodzi, by napełnić nas swoją radością, radością miłowania. Tylko w ten sposób rozumie się pogodną radość męczenników nawet pośród prób albo pełen miłości uśmiech świętych wobec tych, którzy cierpią: uśmiech, który nie obraża, lecz przynosi pociechę" – tłumaczył papież Jan Paweł II na placu św. Piotra w 2003 roku.

Trzy zapalone świece i kapłan w różu

Niedziela Gaudete to już trzy zapalone świece w wieńcu adwentowym, który jest symbolem oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Tego dnia, kapłan sprawując Mszę św. ma na sobie ornat w kolorze różowym. To jeden z dwóch takich dni w ciągu całego roku liturgicznego. Poza niedzielą Gaudete, różowego koloru szat liturgicznynch używa się jeszcze w tzw. niedzielę laetare, którą jest czwarta niedziela Wielkiego Postu. W pozostałe niedziele Adwentu i Wielkiego Postu kapłan ubiera szaty koloru fioletowego.

Kolor różowy wyraża przewagę światła. Przywodzi na myśl widok nieba o świcie i kojarzy się z blaskiem przyjścia Chrystusa w Boże Narodzenie. To właśnie Jezus jest Światłością, której oczekuje Kościół, podobnie jak oczekujemy wschodzącego słońca.

