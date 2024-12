Najstarszy polski kościół za granicą zaprasza na modlitwę w intencji Ojczyzny

Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie to najstarszy polski kościół poza granicami kraju, a jednocześnie także duchowe centrum Polonii we Włoszech. To właśnie tam w każdą trzecią niedzielę miesiąca organizowana jest modlitwa w intencji Ojczyzny oraz spotkanie z kulturą polską.

Patriotyczne Msze w intencji Ojczyzny

Wspólna modlitwa za Ojczyznę oraz spotkania z kulturą polską to okazja do budowania wspólnoty polonijnej, a także do pogłębionej refleksji nad naszą wspólną historią oraz przyszłością. Spotkania odbywają się przy kawie, dlatego jest to również okazja do poznania osób z Polski, które mieszkają poza granicami kraju lub też przebywają we Włoszech jako turyści.

Msze św. w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie odbywają się w duchu patriotyzmu, zwracjąc szczególną uwagę na miłość do Ojczyzny, tożsamość narodową i wartości chrześcijańskie. W czasie kazań kapłani mówią m.in. o prymacie osoby ludzkiej, solidarności, pomocniczości i dobru wspólnym.

Spotkania z polską kulturą

Spotkania przy kawie, które odbywają się po Mszy św., przypominają zaś o znaczeniu wartości chrześcijańskich w historii naszego Narodu.Uczestnicy spotkań modlitewnych i kulturalnych mogą poznać bogate dziedzictwo naszej Ojczyzny. Każde spotkanie jest tematyczne i zawiera różne aspekty kultury: poezję, literaturę, sztukę czy muzykę. Pijąc kawę można spróbować polskich wypieków, wysłuchać prelekcji, podziwiać występy artystyczne lub wziąć udział w kulturalnej dyskusji. Spotkania z kulturą polską odbywają się w auli Kościoła i Hospicjum św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie.

Adresatami wydarzenia są nie tylko Polacy mieszkający we Włoszech, ale również ci, którzy przyjeżdżają jako turyści lub pielgrzymi. W tym miesiącu spotkanie odbędzie się 15 grudnia, w III Niedzielę Adwentu. Rozpocznie się Mszą świętą o godz. 10.

