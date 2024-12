Orban o azylu dla Romanowskiego. Mówił o "brutalnym ataku" Bodnara

O udzielenie ochrony międzynarodowej Marcinowi Romanowskiemu węgierski przywódca został zapytany w czwartek wieczorem w Brukseli przez polskich dziennikarzy.

Viktor Orban o azylu dla Romanowskiego: To jest proces prawny

– To jest prawny proces, który jest w toku. O co wam chodzi? – zapytał Viktor Orban. Jak podkreślił, nie jest to decyzja premiera, tylko proces prawny. Zapewnił, że nie on zajmuje się szczegółami tej sprawy.

– Jedyne, co wiem, to to, że relacje między Polską a Węgrami nie są dobre, zwłaszcza z powodu brutalnego ataku polskiego ministra sprawiedliwości na węgierski rząd sprzed dwóch dni w Politico. To jest to, co ja wiem – oświadczył.

Marcin Romanowski otrzymał azyl na Węgrzech

W czwartek wieczorem mec. Bartosz Lewandowski poinformował, że rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Marcina Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 r. w związku z podejmowaniem przez polski rząd i podległą mu Prokuraturę Krajową "działań naruszających jego prawa i wolności". Pełnomocnik Romanowskiego podkreślił, że jest to pierwszy przypadek przyznania polskiemu politykowi ochrony międzynarodowej w innym kraju po 1989 r.

Doniesienia o przyznaniu polskiemu parlamentarzyście azylu potwierdził później w rozmowie z węgierskimi mediami szef kancelarii premiera Viktora Orbana i wiceprzewodniczący Fideszu Gergely Gulyas.

Wcześniej, w związku z trwającymi już drugi tydzień poszukiwaniami Romanowskiemu, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Europejski Nakaz Aresztowania. W tym momencie były wiceminister był już poszukiwany listem gończym. Wcześniej sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

