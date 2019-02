Bielan chwali poczucie humoru Kaczyńskiego: Bawią go memy, lubi "wkręcać" rozmówców

– Jarosław Kaczyński to polityk słynący z dystansu do siebie. Bawią go memy, również te krążące na jego temat, np. te słynne z atlasem kotów, który przeglądał w Sejmie. Poza tym prezes lubi wkręcać swoich rozmówców – mówił wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Przyznał nawet, że sam kilka razy dał się "wkręcić".

Jak tłumaczył polityk, Jarosław Kaczyński bez mrugnięcia okiem potrafi wygłaszać "sądy polityczne, które później okazują się ironiczne". – To jego sposób na "wkręcanie" rozmówców – tłumaczył.

Rozmowa o poczuciu humoru prezesa PiS swój początek wzięła od przypomnienia wczorajszego wystąpienia Pawła Kukiza w programie prowadzonym przez Bogdana Rymanowskiego.

Lider ruchu Kukiz'15 był pytany w Polsat News, czy zagłosuje za 500 plus na pierwsze dziecko. – Na pewno nie zagłosuję przeciw. Natomiast, czy się wstrzymam, czy zagłosuję za, to jeszcze zobaczymy – oświadczył. – A może pan prezes nas w tej chwili ogląda i pomyśli: cholera, jednak ten Kukiz, to ma dużo racji. Obniżę wszystkim o 10 proc. – powiedział polityk, w zabawny sposób naśladując przy tym mowę Jarosława Kaczyńskiego.