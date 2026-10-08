Zamieszanie po wywiadzie Sikorskiego. MSZ interweniowało na Ukrainie

W pierwotnej wersji materiału ukraińskiej telewizji Espreso podano, że Polska deklaruje gotowość przekazania Ukrainie co najmniej 29 samolotów wielozadaniowych F-16.

Według publikacji kwestia przekazania tych maszyn miała być omawiana jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy, a strony miały nawet uzgodnić harmonogram transferu.

W materiale sugerowano, że realizację planu miały skomplikować zmiany po stronie ukraińskiej oraz rozmowy o możliwości pozyskania przez Ukrainę szwedzkich Gripenów.

Interwencja MSZ po wywiadzie Sikorskiego. Ukraińcy przepraszają

Rzecznik MSZ stanowczo sprostował te informacje. "Takie słowa NIGDY nie padły. Minister powiedział, że Polska rozmawia z Ukrainą o przekazaniu MiG-ów! To nie jest nowy temat" – napisał w serwisie X Maciej Wewiór.

Jak przekazał, resort interweniował w tej sprawie w redakcji Espreso, która następnie zmieniła w swoim materiale wzmiankę o F-16 na MiG-i.

"Redakcja Espresso szczerze przeprasza Radosława Sikorskiego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, czytelników oraz media, które rozpowszechniały fałszywe informacje zawierające odnośniki do naszej publikacji" – napisano w oświadczeniu zamieszczonym w środę (7 października) na stronie internetowej stacji.

Polska rozmawia z Ukrainą o wymianie starych samolotów MiG-29 za drony

Od grudnia ubiegłego roku za zamkniętymi drzwiami toczą się rozmowy polsko-ukraińskie na temat wymiany wysłużonych samolotów MiG-29 za technologie dronowe.

Zaletą myśliwców MiG-29 jest znajomość tego modelu wśród ukraińskich pilotów i techników obsługi naziemnej. Według monitora dostaw broni prowadzonego przez Ośrodek Studiów Wschodnich, dotychczas Polska dostarczyła Ukrainie 14 samolotów MiG-29. 13 takich maszyn przekazała Słowacja.

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