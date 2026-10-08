Kto będzie rządził Polską po 2027 roku? Prawica wyprzedza obóz Tuska

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski przez pracownię IBRiS, respondentom zadano pytanie: "Kto Pana/Pani zdaniem utworzy rząd po wyborach parlamentarnych w 2027 roku?".

Najwięcej ankietowanych, bo 26 proc., przewiduje, że władzę utrzyma obecna koalicja złożona z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050. Drugim najczęściej wskazywanym scenariuszem jest utworzenie szerokiego rządu prawicy, w którym znalazłyby się Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Takiego rozwiązania spodziewa się 17,3 proc. respondentów.

Na samodzielne rządy PiS wskazuje 11,4 proc. ankietowanych, a niewiele mniej, bo 11,3 proc., przewiduje koalicję partii Jarosława Kaczyńskiego z Konfederacją, ale bez ugrupowania Brauna.

Z kolei 8 proc. badanych uważa, że po wyborach władzę sprawować będzie KO wspólnie z Lewicą, bez PSL i Polski 2050. Zaledwie 1,6 proc. respondentów wierzy w samodzielne rządy Koalicji Obywatelskiej.

Prawica z przewagą. Co czwarty Polak nie potrafi wskazać zwycięzcy

Choć utrzymanie obecnej koalicji jest najpopularniejszą pojedynczą odpowiedzią, zupełnie inny obraz wyłania się po zsumowaniu poszczególnych wariantów.

Łącznie 40 proc. respondentów przewiduje powstanie rządu z udziałem Prawa i Sprawiedliwości, niezależnie od tego, czy partia Jarosława Kaczyńskiego miałaby rządzić samodzielnie, czy w porozumieniu z Konfederacją i ugrupowaniem Grzegorza Brauna.

Tymczasem wszystkie scenariusze zakładające dalsze sprawowanie władzy przez obecną większość, również w zmienionym składzie, uzyskały łącznie 35,6 proc. wskazań.

Jednocześnie aż 24,4 proc. ankietowanych nie potrafi przewidzieć, kto utworzy rząd po wyborach. Oznacza to, że niemal co czwarty badany nie ma jeszcze zdania na temat przyszłego układu sił politycznych.

Wyborcy opozycji wierzą w powrót PiS do władzy

Interesujące różnice widać również w odpowiedziach poszczególnych elektoratów. Wśród zwolenników obecnej większości 54 proc. spodziewa się utrzymania dotychczasowej koalicji. Kolejne 17 proc. przewiduje rząd KO z Lewicą, a 5 proc. wierzy w samodzielne rządy ugrupowania Donalda Tuska. Jedynie 7 proc. tej grupy zakłada powstanie koalicji PiS, Konfederacji i partii Brauna.

Zupełnie inne nastroje panują wśród wyborców opozycji. Aż 71 proc. z nich spodziewa się powrotu prawicy do władzy. Największa grupa, 30 proc., przewiduje szeroki sojusz PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Kolejne 21 proc. wskazuje na koalicję PiS z Konfederacją, a 20 proc. wierzy w samodzielne rządy partii Kaczyńskiego.

Największa niepewność występuje wśród osób niezdeklarowanych politycznie. Aż 56 proc. z nich nie potrafi wskazać przyszłego rządu. Spośród konkretnych scenariuszy najczęściej wybierają utrzymanie obecnej koalicji (19 proc.).

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 2–4 października 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Maksymalny deklarowany błąd oszacowania wynosi 3 pkt proc.

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