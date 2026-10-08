Morawiecki do Mentzena: Nie rób kurtyzany z logiki

W czwartek w Sejmie odbywa się pierwsza czytanie rządowego projektu ustawy na 2027 rok. W dyskusji nad propozycją głos zabrał były premier Mateusz Morawiecki. Podczas swojego wystąpienia, lider Rozwoju Plus ostro skrytykował rząd Donalda Tuska.

Polityk mówił o fatalnym jego zdaniem stanie finansów państwa i przekonywał, że obecny budżet jest pełen prowizorycznych rozwiązań. – Budżet powiązany na trytytki. Budżet jak opona w starym Polonezie, łata na łacie, aby dojechać do pierwszego zakrętu. To jest polityka PO, to jest polityka Donalda Tuska, z tą polityką skończymy. Mamy na to bardzo dobry plan w Rozwoju Plus – zaczął Mateusz Morawiecki.

Były premier przekonywał, że sposób konstruowania budżetu przez obecny rząd przypomina prowizoryczne naprawianie samochodu. Morawiecki zarzucił rządzącym brak długofalowego planu i przekonywał, że konieczne są zmiany w podejściu do finansów państwa. – Trzeba zacząć oszczędzanie od rządu polskiego, trzeba zacząć oszczędzanie od siebie, od biurokratów, od administracji publicznej. Nie wydawać więcej na wasze limuzyny, wasze wypasione gabinety. Precz z tym wszystkim, co wiąże się z podniesionymi kosztami poniesionych przez Polaków – wskazywał Morawiecki.

Mateusz Morawiecki wskazywał również, gdzie jego zdaniem rząd powinien szukać oszczędności. Wśród wydatków, które wymienił, znalazły się m.in. rządowe limuzyny, gabinety oraz koszty administracji publicznej. Polityk zauważył, że Polaków dręczą rachunki związane z prądem, paliwem czy gazem. – Ale największy rachunek, który dręczy Polaków i będzie dręczył kolejne pokolenia, to rachunek tego budżetu. Budżetu, który jest dziurawy jak durszlak. Budżetu, który nie zapewnia podstawowych potrzeb Polaków, chociażby w służbie zdrowia, która na naszych oczach sypie się i pokazuje swoje straszne oblicze – zaznaczył.

Mentzen wbił szpilę Morawieckiemu. Szybka odpowiedź

Wystąpienie Morawieckiego skomentował Sławomir Mentzen. "Trwa debata budżetowa. Mateusz Morawiecki już prawie 10 minut mówi o tym, jakie podatki chciałby podnieść lub wprowadzić. Człowiek może wyjść z PiS, ale PiS z człowieka nie wyjdzie" – napisał współlider Konfederacji.

Szybko dostał odpowiedź. Szef Rozwoju Plus nawiązał do afery wokół Konrada Berkowicza: "Sławku... odpowiem Ci językiem Konfederacji – nie rób kurtyzany z logiki".

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