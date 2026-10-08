Czarzasty chce najwyższej kary dla Berkowicza. "Na chamstwo trzeba reagować"

Włodzimierz Czarzasty ostro zareagował na zachowanie Konrada Berkowicza wobec dziennikarki Justyny Dobrosz-Oracz. Do incydentu doszło 7 października na terenie Sejmu. Podczas próby zadania pytania przez reporterkę poseł Konfederacji skierował pod jej adresem obraźliwe słowa.

Marszałek Sejmu opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym jednoznacznie potępił zachowanie parlamentarzysty. Przy okazji skrytykował również lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. "Wstyd mi, że na terenie Sejmu pani red. Justyna Dobrosz-Oracz usłyszała chamskie słowa z ust posła Konfederacji" – napisał Czarzasty.

"Mentzen kpi z kobiet pracujących w Policji, Berkowicz – jego partyjny kolega – obraża dziennikarkę. Prawicowa pogarda wobec kobiet" – dodał.

Czarzasty skierował pismo do Komisji Etyki Poselskiej

Na słownej krytyce się nie skończyło. Marszałek poinformował, że podjął działania zmierzające do ukarania polityka Konfederacji. "Skierowałem sprawę do Komisji Etyki Poselskiej z wnioskiem o najwyższą możliwą karę. Sprawę poruszę również na najbliższym Prezydium Sejmu. Na chamstwo trzeba reagować" – podkreślił.

Do wpisu Czarzasty dołączył zdjęcie pisma datowanego na 8 października 2026 roku, skierowanego do przewodniczącej Komisji Etyki Poselskiej Elżbiety Burkiewicz. Dokument, opatrzony sygnaturą GMS-WSU.0151.11.2026, nosi tytuł "Dotyczy: wypowiedzi posła Konrada Berkowicza skierowanej do dziennikarki".

W piśmie marszałek Sejmu zwrócił się do komisji z formalnym wnioskiem o zajęcie się sprawą. "W związku z zasługującą na stanowcze potępienie wypowiedzią posła Konrada Berkowicza wobec pani redaktor Justyny Dobrosz-Oracz z 7 października 2026 r., zwracam się z wnioskiem do Wysokiej Komisji o podjęcie tej sprawy i rozważenie wymierzenia najwyższej kary" – napisał Czarzasty.

Berkowicz może zostać ukarany. Decyzja należy do komisji

Wniosek Czarzastego oznacza, że zachowaniem posła Konfederacji ma zająć się Komisja Etyki Poselskiej. To ona oceni, czy doszło do naruszenia zasad etyki parlamentarnej i czy istnieją podstawy do zastosowania sankcji.

Komisja może zwrócić posłowi uwagę, udzielić mu upomnienia albo nagany. Ta ostatnia jest najsurowszą sankcją przewidzianą w jej regulaminie. Czarzasty zapowiedział jednocześnie, że sprawa zostanie poruszona również podczas najbliższego posiedzenia Prezydium Sejmu.

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