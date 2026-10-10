Sikorski reaguje na porozumienie Trumpa z Putinem. Szef MSZ zadał pytanie

Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że przeprowadził udaną rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Trump porozumiał się z Putinem. Rosja dostarczy olej napędowy na rynki światowe

Amerykański przywódca przekazał, że podczas rozmowy uzgodnił z Władimirem Putinem, że Rosja dostarczy na rynek światowy olej napędowy.

"Właśnie zakończyłem niezwykle udaną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, podczas której uzgodniono, że Rosja natychmiast dostarczy na rynek amerykański i światowy ponad 300 000 ton oleju napędowego, kolejne 500 000 ton w listopadzie, a następnie niezwłocznie kolejne 1 000 000 ton" – poinformował w piątek w serwisie Truth Social.

Donald Trump dodał, iż "ponadto, w zależności od stanu technicznego rosyjskich rafinerii oleju napędowego, Rosja dostarczy w krótkim czasie kolejne 3 000 000 ton tego paliwa".

"Dzięki naszej PEŁNEJ KONTROLI nad cieśniną Ormuz oraz tej wspaniałej informacji dotyczącej rosyjskich dostaw energii ceny oleju napędowego dla Amerykanów, a także dla całego świata, BĘDĄ SPADAĆ W REKORDOWYM TEMPIE I TO BARDZO SZYBKO!" – napisał.

Amerykański przywódca podkreślił, że "obniżenie cen dla Amerykanów, a w szczególności dla naszych wspaniałych rolników, hodowców i kierowców ciężarówek, jest moim NAJWYŻSZYM PRIORYTETEM".

Po rozmowie z prezydentem USA Władimir Putin potwierdził gotowość Rosji do dostarczania produktów naftowych na rynek amerykański i światowy. Przywódca Rosji wyraził również nadzieję na dalszą współpracę między oboma krajami.

Sikorski zadaje pytanie po porozumieniu Rosji z USA

Radosław Sikorski, wicepremier, szef MSZ, napisał w sobotę na platformie X, że "nasza ambasada raportuje braki paliw nawet w Moskwie, która jest zawsze preferowana w zaopatrzeniu".

"Ponadto, poważne źródła donoszą, że Ukraina uszkodziła już około 50 proc. rosyjskich zdolności rafinacyjnych. To skąd wezmą się nadwyżki na eksport?" – zapytał.

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