USA chcą Polski na stałe w G20. Jest jednak przeszkoda

Administracja Donalda Trumpa oficjalnie potwierdziła poparcie dla starań Polski o uzyskanie stałego miejsca w grupie G20. Jak przekazał Departament Stanu USA, amerykańska dyplomacja zamierza kontynuować negocjacje z pozostałymi państwami jeszcze w tym roku. "Stany Zjednoczone zamierzają kontynuować dyskusje z członkami G20 w tym roku nad uczynieniem Polski pełnym członkiem tak szybko, jak to możliwe" – poinformował amerykański resort dyplomacji, cytowany na X przez PAP.

Waszyngton podkreśla, że za przyjęciem Polski przemawiają osiągnięcia gospodarcze naszego kraju oraz jego rosnące znaczenie na arenie międzynarodowej. "Długotrwały i stały wzrost gospodarczy Polski, w połączeniu z jej rosnącą pozycją lidera na arenie międzynarodowej, czyni z Polski idealnego uczestnika dyskusji na forum G20" – wskazał Departament Stanu.

"Członkowie G20 skorzystali z wkładu Polski w dyskusje grup roboczych i spotkań ministerialnych, które Stany Zjednoczone już zorganizowały" – dodano w oświadczeniu.

Polska w G20. Rosja może zablokować decyzję

Polska uczestniczy w tegorocznych pracach G20 dzięki specjalnemu zaproszeniu Stanów Zjednoczonych, które w 2026 roku sprawują przewodnictwo w grupie. Polscy przedstawiciele biorą udział w spotkaniach na prawach pełnoprawnych uczestników, jednak nie oznacza to formalnego przyjęcia kraju do grona stałych członków.

Amerykanie mieli zaproponować, aby w deklaracji końcowej grudniowego szczytu G20, na którym Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki, znalazł się zapis dotyczący stałego członkostwa Polski.Problem polega na tym, że taka decyzja wymagałaby konsensusu wszystkich obecnych członków grupy. Wśród nich znajduje się również Federacja Rosyjska. Oznacza to, że Moskwa mogłaby sprzeciwić się rozszerzeniu G20 o Polskę. Nie wiadomo jednak, jakie stanowisko rosyjskie władze ostatecznie zajmą w tej sprawie.

Kwestia członkostwa Polski ma być jednym z tematów najbliższej wideokonferencji przedstawicieli państw G20, czyli tzw. szerpów, odpowiedzialnych za negocjowanie wspólnych dokumentów.

Na początku października w Waszyngtonie odbyło się spotkanie szerpów G20, w którym uczestniczył m.in. szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Po rozmowach minister przedstawił trzy możliwe scenariusze dotyczące przyszłej obecności Polski w grupie. Pierwszy zakłada uzyskanie pełnego i stałego członkostwa. Drugi przewiduje przyznanie Polsce statusu stałego gościa lub obserwatora – podobną pozycję w G20 zajmuje obecnie Hiszpania. Trzeci wariant zakłada kontynuowanie uczestnictwa na podstawie corocznych zaproszeń od państw sprawujących prezydencję. W 2027 roku będzie to Wielka Brytania, a rok później Korea Południowa.

Szczyt G20 odbędzie się w dniach 14–15 grudnia w Miami.

Czytaj też:

Nawrocki powinien spotkać się z Putinem? Polacy w sondażu nie mają wątpliwości