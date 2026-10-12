Sikorski ostrzega państwa NATO. "Atak hybrydowy, w którym zginą ludzie"

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski udzielił wywiadu "Financial Times".

W rozmowie ocenił, że Rosja prowadzi coraz więcej operacji mających destabilizować europejskie społeczeństwa, podkreślając, że sojusznicy musieliby wspólnie ocenić, jaka odpowiedź byłaby właściwa.

– Pytanie brzmi, co stanowi atak, atak transgraniczny. Dopóki chodzi o szkody materialne, to jedno, ale jeśli zaczną ginąć ludzie, będziemy musieli przeprowadzić kolejną bardzo poważną rozmowę w NATO – dodał.

Zdaniem Radosława Sikorskiego nie istnieje z góry uzgodniona definicja określająca, kiedy rosyjskie działania przekroczą granicę wymagającą zdecydowanej reakcji.

Sikorski apeluje o zamykanie rosyjskich konsulatów

Radosław Sikorski zaapelował do europejskich sojuszników o zamykanie rosyjskich konsulatów, ograniczanie liczby dyplomatów z Rosji oraz ich swobody przemieszczania się.

W wywiadzie padła również propozycja, aby wszyscy Rosjanie wjeżdżający do UE musieli mieć paszporty biometryczne, co – zdaniem szefa MSZ – miałoby utrudnić agentom posługiwanie się fałszywymi tożsamościami.

Minister spraw zagranicznych poparł także ograniczenie liczby wiz turystycznych wydawanych obywatelom Rosji.

Polska będzie zabiegać o zaproszenie na szczyt G20

Radosław Sikorski zapowiedział ponadto w wywiadzie z "Financial Times", że będzie zabiegał o zaproszenie Polski na szczyt G20 w Manchesterze, który odbędzie się w przyszłym roku.

– Uważamy, że Unia Europejska była lepsza z Wielką Brytanią i byłaby lepsza, gdyby nadal do niej należała – podkreślił.

Zaznaczył przy tym, że Polska oczekuje wzajemności w sprawie udziału w G20, ponieważ jej rozwój gospodarczy w ostatnich 30 latach zasługuje na uznanie.

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