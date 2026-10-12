Gibała ogłosił pierwsze decyzje. Marsz Równości bez patronatu

Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62,12 proc. głosów. Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL zdobyła 37,88 proc. poparcia.

Gibała prezydentem Krakowa. Pokonał Piątkowską

Na Łukasza Gibałę, założyciela stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, kandydata bezpartyjnego, zagłosowały w niedzielę 161 184 osoby, a na popieraną przez KO i PSL Monikę Piątkowską – 98 306 mieszkańców Krakowa.

Frekwencja w niedzielnych wyborach w Krakowie wyniosła 44,27 proc.

Pierwsze zapowiedzi Gibały. Marsz Równości bez patronatu

Łukasz Gibała w poniedziałkowej rozmowie w Radiu Kraków zapowiedział, że jako prezydent miasta nie zamierza obejmować patronatem Marszu Równości. Swoją decyzję tłumaczy oceną, że środowisko organizujące wydarzenie w ostatnich latach zbyt mocno związało się z konkretną opcją polityczną.

– Ja kiedyś sam uczestniczyłem nawet w Marszach Równości i tego nie żałuję, ale mam takie wrażenie, że od mniej więcej trzech lat to środowisko, które organizuje Marsze Równości, się po prostu upartyjniło. To są ludzie, którzy startowali do parlamentu, do samorządu z list konkretnej opcji politycznej. Ja będę unikał obejmowania patronatem imprez, które mają charakter partyjny – powiedział wybrany na prezydenta Krakowa.

Gibała nie będzie sprzeciwiał się transkrypcji aktów "małżeństw" jednopłciowych

Łukasz Gibała zapowiedział natomiast, że nie będzie sprzeciwiał się transkrypcji aktów "małżeństw" jednopłciowych zawartych za granicą.

– Transkrypcja małżeństw jednopłciowych będzie. Ja jestem legalistą. Jeśli za rok wygra inna opcja polityczna i zmieni w Polsce prawo, to jej nie będzie. Uważam, że to nie jest tak, że prezydent sobie może interpretować dowolnie przepisy. Natomiast jak chodzi o Marsz Równości, to nie, nie obejmę go patronatem – wyjaśnił.

Gibała będzie mieć czterech zastępców

Ponadto Łukasz Gibała zapowiedział, ze jeżeli plany się nie zmienią, to 22 października przedstawi czterech swoich zastępców. Nie ujawnił ich nazwisk, ale zapowiedział, że żadna z tych osób nie będzie miała legitymacji partyjnej.

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