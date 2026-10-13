Były żołnierz zatrzymany podczas transmisji na żywo. Wojsko wydało komunikat

Do zatrzymania byłego żołnierza doszło w poniedziałek (12 października). Z informacji przekazanych przez wielkopolską policję wynika, że główne czynności w sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa.

Mateusz Ritter wcześniej służył w 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. W publikowanych materiałach krytykował decyzje dowódców, podważał ich kompetencje i zapowiadał ujawnienie nieprawidłowości, do których – według niego – miało dochodzić w jednostce.

W połowie sierpnia usłyszał zarzuty, wśród których znalazło się m.in. pomówienie dowódcy brygady.

Zatrzymanie byłego żołnierza. WOT o powodach

W komunikacie wydanym po zatrzymaniu WOT podkreśliły, że Ritter nie jest żołnierzem Wojska Polskiego od 14 sierpnia 2026 r. Powodem zwolnienia miało być naruszenie dyscypliny wojskowej.

Według wojska podstawą decyzji była udokumentowana działalność medialna mężczyzny, obejmująca nielegalne nagrywanie i rozpowszechnianie materiałów przedstawiających teren jednostki oraz wizerunki żołnierzy bez ich wiedzy i zgody.

WOT zarzuciły mu m.in. wykorzystywanie statusu żołnierza, umundurowania, oznaczeń wojskowych i nazwy jednostki do prowadzenia indywidualnej działalności medialnej. Zastrzeżenia dotyczą również wulgarnej formy i treści publikowanych nagrań.

Wojsko poinformowało, że wobec byłego żołnierza toczy się postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Poznań-Grunwald w Poznaniu.

Kim są terytorialsi?

Wojska Obrony Terytorialnej są jednym z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych RP, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Zostały utworzone w 2017 r. jako formacja przeznaczona m.in. do obrony i wspierania lokalnych społeczności, współdziałania z wojskami operacyjnymi oraz reagowania na sytuacje kryzysowe, w tym klęski żywiołowe.

WOT opierają się na żołnierzach zawodowych oraz terytorialnej służbie wojskowej, którą można łączyć z pracą zawodową lub nauką. Charakterystycznym elementem służby terytorialsów jest szkolenie prowadzone w systemie rotacyjnym, obejmujące m.in. ćwiczenia w weekendy.

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