Trudne warunki pogodowe. Podniesiono gotowość WOT

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, poinformował, że podniósł gotowość WOT w związku z zapowiedziami długotrwałych opadów deszczu, silnego wiatru i burz.

Gotowość WOT podniesiona w związku z trudną sytuacją pogodową

"Alert nie oznacza automatycznego skierowania żołnierzy do działań. Pozwala jednak skrócić czas reakcji oraz przygotować siły i środki do udzielenia pomocy tam, gdzie może być potrzebna" – dodał we wpisie na platformie X.

Szef MON przekazał, że wezwanie żołnierzy możliwe w czasie do 6 godzin: 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej, 15 Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej, 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej, 17 Opolska Brygada Obrony Terytorialnej

Z kolei wezwanie żołnierzy możliwe w czasie do 24 godzin dotyczą: 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej i 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej

Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że komunikat obowiązuje przez 48 godzin.

Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert RCB o treści: "Pogoda: dziś i jutro prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb". Alert RCB wysłano do odbiorców na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego (powiaty: międzyrzecki, nowosolski, strzelecko-drezdenecki, świebodziński, wschowski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski).

Ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami zostały wydane przez IMGW dla województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz dla części województwa lubuskiego.

Alertem pierwszego stopnia objęto województwo opolskie, a także część śląskiego i łódzkiego. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu w wysokości od 30 do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h.

Alerty dla województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz wschodnich krańców warmińsko-mazurskiego ostrzegają przed silnym deszczem z burzami. Na tych obszarach prognozowane są umiarkowane opady deszczu, miejscami o sumie od 30 do 40 mm. Porywy wiatru sięgną do 65 km/h.

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