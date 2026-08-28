Alert RCB dla zachodniej Polski. "Słuchaj poleceń służb"

Alert RCB został wysłany do mieszkańców województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz części lubuskiego (powiaty: międzyrzecki, nowosolski, strzelecko-drezdenecki, świebodziński, wschowski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski).

Zgodnie z komunikatem, w piątek i sobotę (28 i 29 sierpnia) prognozowane są intensywne opady deszczu i burze, w związku z czym może dojść do podtopień.

RCB wysłało alert

"Pogoda: dziś i jutro (28/29.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" – czytamy w alercie RCB.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wskazuje, że w przypadku burzy należy: usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr; przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami; zamknąć okna i drzwi; pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe; jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem; nie zatrzymywać się pod drzewami; zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz; przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii, bowiem wiatr może uszkodzić linie energetyczne; uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze – ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Czym jest alert RCB?

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać.

Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

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