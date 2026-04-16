Żołnierz WOT miał szpiegować na rzecz Rosji. Akcja ABW

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej podejrzanego o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu.

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany miał gromadzić oraz przekazywać informacje mogące mieć znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Działania te – według prokuratury – były prowadzone w interesie rosyjskich służb specjalnych.

Mężczyzna usłyszał zarzuty z art. 130 Kodeksu karnego, dotyczącego udziału w działalności obcego wywiadu. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowy areszt i zastosował środki wolnościowe.

Żołnierz WOT zwolniony ze służby. Jest podejrzany o szpiegostwo

W komunikacie Wojsk Obrony Terytorialnej opublikowanym w czwartek (16 kwietnia) w serwisie X, p.o. rzecznika prasowego DWOT mjr Rafał Rylich wskazał, że prokuratura 1 kwietnia poinformowała dowódcę 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej o zatrzymaniu żołnierza podejrzanego o szpiegostwo.

"Niezwłocznie po otrzymaniu informacji dowódca brygady podjął decyzję o natychmiastowym zwolnieniu wyżej wymienionego z pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej" – czytamy.

"Zatrzymany posiadał podstawowe upoważnienie do informacji niejawnych, które wymagane jest na każdym stanowisku służbowym pełnionym przez żołnierzy TSW. Nie pełnił służby w ramach ochrony granic RP, czy innych operacji związanych z bezpieczeństwem państwa" – napisano w oświadczeniu.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Szpiegostwo jest zagrożone karą do 30 lat więzienia, a w niektórych przypadkach może się skończyć dożywociem.

Czytaj też:

ABW zatrzymało szpiega. Działał w Polsce przez dwa lata