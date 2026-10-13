Rzecznik prezydenta odpowiada Tuskowi. "Proszę choć spróbować"

"Pan Nawrocki stwierdził, że nie widzi wzrostu zagrożenia ze strony Rosji. Nie widzi też problemu w obecności w polskiej polityce Brauna i jego prorosyjskiej partii. Dzięki za szczerość" – napisał Tusk we wtorek (13 października) w serwisie X.

Szef rządu odniósł się w ten sposób do wywiadu, jakiego prezydent udzielił "Rzeczpospolitej". "Jaki polityk, taki styl komunikacji" – skomentował Leśkiewicz, zwracając się do premiera. I zachęcił go do uważnego zapoznania się z fragmentami wypowiedzi Nawrockiego. "Proszę choć spróbować przeczytać ze zrozumieniem" – dodał.

Zagrożenie ze strony Rosji. Co powiedział Nawrocki?

Prezydent podkreślił w rozmowie z "Rz", że zagrożenie ze strony Rosji nie jest nowym zjawiskiem, a osoby, które przez lata obserwowały działania Moskwy, nie potrzebują dodatkowych argumentów, by dostrzegać niebezpieczeństwo. Zaznaczył, że Rosja "zawsze była i jest zagrożeniem".

– Znam raporty Sojuszu Północnoatlantyckiego, jestem w kontakcie z przywódcami. Poziom zagrożenia nie zmienił się istotnie w ciągu ostatniego pół roku – wskazał prezydent.

Jak dodał, informacje publicznie przedstawiane obecnie przez premiera miał już wtedy, kiedy zostawał prezydentem. – Zmieniło się jedno: jeden z polityków uporczywie wykorzystuje to zagrożenie dla własnych korzyści politycznych – ocenił.

Prezydent o Koronie Brauna. "Ma poparcie części Polaków"

Nawrocki odniósł się również do obecności Grzegorza Brauna i jego ugrupowania w polskiej polityce. Zwrócił uwagę, że Konfederacja Korony Polskiej ma reprezentację parlamentarną i poparcie części wyborców.

– Jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce – zaznaczył prezydent.

W najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych CBOS Konfederacja Korony Polskiej zajmuje czwarte miejsce z wynikiem 7,3 proc.

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