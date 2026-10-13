Fort Trump? Polacy wypowiedzieli się w sondażu

W nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ankietowanym zadano pytanie: "Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby planowana stała baza wojsk USA w Polsce nosiła nazwę Fort Trump. Które zdanie jest Panu/i najbliższe?".

Sondaż: Fort Trump? Polacy odpowiedzieli

39,6 proc. uczestników sondażu – najwięcej – wybrało odpowiedź, że popiera powstanie bazy, a jej nazwa nie ma znaczenia.

35,6 proc. ankietowanych odpowiedziało, że popiera powstanie bazy, ale powinna mieć inną nazwę.

13,4 proc. odpowiedziało, że popieram powstanie stałej bazy wojsk USA w Polsce nazwę "Fort Trump".

Nie popieram powstania takiej bazy – taką odpowiedź wskazało 7,0 proc. respondentów.

4,4 proc. odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Trump ogłosił postępy w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce

17 września prezydent USA Donald Trump ogłosił na Truth Social, że "dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce". Amerykański przywódca ogłosił, że "jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona". "Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu amerykańsko-polskiego" – podkreślił.

Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej. Stała obecność oznaczałaby rozmieszczenie konkretnych jednostek USA w Polsce na dłuższy czas, wraz z infrastrukturą i zapleczem dla żołnierzy oraz ich rodzin.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że podczas wizyty w USA w czerwcu, którą odbył na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że amerykańskiego prezydenta "nie trzeba przekonywać" do dodatkowej obecności wojsk w Polsce.

W niedawnym wywiadzie dla Bloomberga prezydent Karol Nawrocki wyraził nadzieję, że dojdzie do sfinalizowania planów utworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej USA, a jeśli tak, to zostanie ona nazwana "Fort Trump".

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został zrealizowane w dniach 2–4 października 2026 roku metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie tysiąca pełnoletnich mieszkańców Polski. Błąd oszacowania wynosi 3 proc., przy poziomie ufności 0,95.

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