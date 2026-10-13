"Czekam, ale jestem niecierpliwy". Czarzasty puszcza oko do Nawrockiego

Włodzimierz Czarzasty opublikował nagranie, na którym zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego.

– Panie prezydencie, czekam. Ale jestem niecierpliwy – mówi, puszczając oko.

Komisja Wenecka wydała opinię ws. ślubowania sędziów TK

Marszałek Sejmu przytacza następnie treść opinii Komisji Weneckiej.

Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, stwierdziła w opublikowanej we wtorek opinii, że należy zagwarantować, aby "prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej".

Opinia została przyjęta w piątek podczas sesji plenarnej w Wenecji.

Komisja Wenecka zaznaczyła w niej, że konieczne jest "zapewnienie, by właściwe przepisy regulujące składanie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego były stosowane zgodnie z ich ustawowym celem, tak, aby prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej".

Komisja Wenecka zarekomendowała, aby "w przypadku, gdy prezydent odmawia odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm lub opóźnia to, uniemożliwiając w ten sposób ukończenie zwykłej procedury składania ślubowania – dopuszczono możliwość dopełnienia aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta, pod warunkiem zachowania jego istotnych elementów, w tym złożenia ślubowania w przepisanej formie, należytego zweryfikowania jego wykonania oraz skierowania i przekazania go prezydentowi".

W rekomendacji Komisji Weneckiej podkreślono, że "w odniesieniu do innych nominacji sędziowskich konieczne jest zapewnienie, by kandydaci, którym odmówiono powołania na stanowisko sędziego, korzystali ze skutecznych gwarancji chroniących przed arbitralnością, w tym z dostępu do kontroli sądowej, zdolnej do zweryfikowania niearbitralnego charakteru takich decyzji".

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