Wybory uzupełniające do Senatu. 12 komitetów, ale mniej kandydatów

Wybory uzupełniające są konieczne po śmierci senatora Mirosława Różańskiego. Okręg nr 20 obejmuje Zieloną Górę oraz powiaty zielonogórski, krośnieński i świebodziński. Prezydent Karol Nawrocki zarządził głosowanie na 22 listopada.

Wybory do Senatu odbywają się w jednomandatowych okręgach. Mandat otrzyma kandydat z najlepszym wynikiem. Nowy senator będzie pełnił funkcję do końca obecnej kadencji parlamentu.

W Senacie zasiada 100 senatorów wybieranych co cztery lata. To wyższa izba polskiego parlamentu. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu uzyskuje się w wieku 30 lat, a czynne – 18.

Wybory uzupełniające do Senatu

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o przyjęciu zawiadomień o utworzeniu 12 komitetów wyborczych: siedmiu utworzonych przez partie polityczne i pięciu przez wyborców. Uchwała PKW w tej sprawie została opublikowana w Monitorze Polskim.

Komitety utworzyły następujące partie: Bezpartyjni, Bezpartyjni Samorządowcy – Łączy nas Polska, Bezpartyjni Samorządowcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja Korony Polskiej, Normalny Kraj, Nowa Fala Profesor Senyszyn oraz Samoobrona.

Jeśli chodzi o komitety utworzone przez wyborców, są to: Koalicja 15 Października (jego pełnomocnikiem wyborczym jest senator z koła NOWA Polska Centrum Jacek Trela), Pakt Senacki Prawicy (pełnomocnikiem wyborczym jest poseł PiS Jerzy Materna, a pełnomocnikiem finansowym Krystian Pacholik z Konfederacji), Po Pierwsze Lubuskie, Ruch Biało-Czerwoni Olimpia Tomczyk-Iwko i komitet Tomasza Naruszewicza.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, do środy 14 października do godz. 16.00 komitety mają czas na zgłoszenie swojego kandydata na senatora. Musi on przedstawić listę co najmniej 2 tys. podpisów poparcia. Już dziś wiadomo, że kandydatów będzie mniej niż komitetów. Ugrupowanie Biało-Czerwoni oświadczyło, że – po negocjacjach z partiami prawicowymi – nie wystawi swojego kandydata. Komitety bez zarejestrowanego kandydata mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do obwodowych komisji wyborczych.

W wyniku porozumienia PiS i Konfederacja zdecydowały się poprzeć byłego prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego, który wystartuje z własnego komitetu (Po Pierwsze Lubuskie). Zdzisława Różańska, wdowa po gen. Mirosławie Różańskim, będzie kandydatką obecnej koalicji rządzącej (KO, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050, Unia Centrum).

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