Nowy sondaż po atakach w szkołach. Tak Polacy oceniają rząd Tuska

Z sondażu SW Research opublikowanego w czwartek (15 października) przez Onet wynika, że oceny pozytywne przeważają nad negatywnymi o 17,7 pkt proc. 26,1 proc. pytanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić reakcji rządu na ataki nożem w szkołach, w wyniku których zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych.

Nie wszyscy są zadowoleni z reakcji rządu na ataki w szkołach. Nowy sondaż

Najlepiej działania rządu oceniają osoby w wieku 50 lat i więcej. W tej grupie pozytywną opinię wyraziło 53,6 proc. ankietowanych, a negatywną – 20,9 proc. Zdania nie miało 25,5 proc. badanych.

Wśród respondentów w wieku 35-49 lat reakcję władz dobrze oceniło 39,6 proc., a źle – 34,9 proc. W grupie wiekowej 25-34 lata pozytywnych ocen było 36,7 proc., negatywnych – 31,8 proc., natomiast 31,5 proc. ankietowanych nie potrafiło zająć stanowiska.

Wśród najmłodszych badanych, do 24. roku życia, działania rządu poparło 43,7 proc., a negatywnie oceniło je 34,7 proc.

Policja zatrzymała 183 osoby

Po serii aktów przemocy i gróźb dotyczących placówek oświatowych rząd uruchomił działania mające zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół.

Policja prowadzi kontrole w placówkach, zwiększyła liczbę patroli i monitoruje internet w poszukiwaniu informacji o możliwych kolejnych zagrożeniach. Premier Donald Tusk odbył narady z udziałem ministrów i przedstawicieli służb.

Według danych policji od początku działań skontrolowano blisko 138 tys. szkół, odnotowano 472 zdarzenia i zatrzymano 183 osoby w całym kraju.

Sondaż przeprowadzono w dniach 13-14 października 2026 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) na próbie 802 dorosłych Polaków. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

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