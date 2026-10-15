Oto najgorszy minister rządu Tuska. Polacy w sondażu nie mieli wątpliwości

W czwartek mijają trzy lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których władzę objęła koalicja KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Premierem rządu został Donald Tusk.

Sondaż: Nowacka najgorszym ministrem rządu Tuska

W sondażu SW Research dla "Wprost" Polaków zapytano, który z ministrów rządu Donalda Tuska, w najgorszy sposób realizuje swoje obowiązki.

Na podium Sobierańska-Grenda i Żurek

Na pierwszym miejscu znalazła się Barbara Nowacka. Minister edukacji wskazało 12,5 proc. badanych.

Druga jest minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda z wynikiem 7 proc. wskazań.

Podium zamyka Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, którego wskazało 6,6 proc. ankietowanych.

Wyniki w sondażu pozostałych ministrów rządu Donalda Tuska prezentują się tak:

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej – 4,4 proc.

Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska – 4,1 proc.

Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego – 3,8 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej – 3,3 proc.

Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych – 2,8 proc.

Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki – 2,6 proc.

Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji – 2,4 proc.

Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego – 1,9 proc.

Miłosz Motyka, minister energii – 1,7 proc.

Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych – 1,6 proc.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej – 1,5 proc.

Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi – 1,5 proc.

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych – 1,4 proc.

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji – 1,2 proc.

Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki – 0,8 proc.

Jan Grabiec, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 0,7 proc.

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury – 0,4 proc.

37,9 proc. badanych nie ma zdania w sprawie tego, kto jest najgorszym ministrem rządu premiera Donalda Tuska.

Sondaż został zrealizowane w dniach 13-14 października 2026 roku przez agencję SW Research dla "Wprost" metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 802 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

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